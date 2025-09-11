Milano 15:11
Francoforte: scambi in positivo per Bayer

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia chimico-farmaceutica, che avanza bene del 2,10%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Bayer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,09%, rispetto a +0,38% dell'indice della Borsa di Francoforte).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore tedesco di farmaci. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 28,8 Euro. Primo supporto visto a 28,28. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 27,95.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
