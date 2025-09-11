Francoforte: scambi in positivo per Bayer

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia chimico-farmaceutica
, che avanza bene del 2,10%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Bayer
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,09%, rispetto a +0,38% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore tedesco di farmaci
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 28,8 Euro. Primo supporto visto a 28,28. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 27,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)