Gruppo CAP presenta offerta per acquisire il 100% delle quote dei Comuni soci di ZeroC

(Teleborsa) - A seguito delle modifiche statutarie approvate nel dicembre 2024, che hanno sancito l’uscita di ZeroC dal regime in-house
e il suo pieno inserimento nel perimetro di Gruppo CAP
, la green utility ha formalizzato un’offerta per l’acquisto del 100% delle quote detenute dai Comuni soci
della società.
I Comuni potranno scegliere se accettare la proposta entro il 15 ottobre 2025
.
Questa operazione si inserisce nel percorso di consolidamento della governance di ZeroC
, con l’obiettivo di garantire continuità e stabilità al progetto BioPiattaforma
e rafforzare il presidio pubblico sulle attività legate all’economia circolare
.
ZeroC è la società interamente pubblica controllata da Gruppo CAP, nata per sostenere la transizione all’economia circolare nella gestione del ciclo dei rifiuti
nel territorio della Città metropolitana di Milano
. Gestisce la BioPiattaforma di Sesto San Giovanni, un impianto all’avanguardia che tratta FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) e fanghi di depurazione per convertirli in energia rinnovabile, biometano, calore e fertilizzanti, contribuendo alla decarbonizzazione e alla valorizzazione delle risorse locali.