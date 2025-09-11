Gruppo CAP presenta offerta per acquisire il 100% delle quote dei Comuni soci di ZeroC

(Teleborsa) - A seguito delle modifiche statutarie approvate nel dicembre 2024, che hanno sancito l’e il suo pieno inserimento nel perimetro di, la green utility hadella società.I Comuni potranno scegliere se accettare la propostaQuesta operazione si inserisce nel percorso di, con l’obiettivo di garantire continuità e stabilità ale rafforzare il presidio pubblico sulle attività legate all’ZeroC è la società interamente pubblica controllata da Gruppo CAP, nata per sostenere lanel territorio della. Gestisce la BioPiattaforma di Sesto San Giovanni, un impianto all’avanguardia che tratta FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) e fanghi di depurazione per convertirli in energia rinnovabile, biometano, calore e fertilizzanti, contribuendo alla decarbonizzazione e alla valorizzazione delle risorse locali.