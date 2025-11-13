Anastasi (Formez): “IA e innovazione per democratizzare le informazioni e valorizzare i piccoli Comuni”

(Teleborsa) - "possono consentire laal fine di dare più spazio alle idee piuttosto che al peso economico e demografico delle realtà pubbliche". Lo ha dichiarato ilintervenuto oggi all’evento "", nell’ambito dellaIlè intervenuto su "". "Quello dei Comuni e dei piccoli Comuni – ha aggiunto Anastasi - è unAbbiamo lavorato tanto in questa direzione. In un mondo dove l’Intelligenza Artificiale porterà a una diminuzione dei nozionismi,, e con i piccoli Comuni lo facciamo, ad esempio,. Le potenzialità dell’IA vL’esempio classico è quello dell’assistente virtuale per i concorsi, che è stato creato per ridurre le barriere tra i cittadini e la PA"."I piccoli Comuni – ha chiuso Anastasi – s. Sono circa settanta le amministrazioni che hanno proposto progetti nell’ambito del contest PA Ok, e circa il 20% di questi provengono da Comuni al di sotto dei 5mila abitanti, che si pongono così come soggetti che creano opportunità di valore pubblico".