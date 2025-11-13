Anastasi (Formez): “IA e innovazione per democratizzare le informazioni e valorizzare i piccoli Comuni”

(Teleborsa) - "Innovazione e tecnologia
possono consentire la democratizzazione di informazioni e processi
al fine di dare più spazio alle idee piuttosto che al peso economico e demografico delle realtà pubbliche". Lo ha dichiarato il presidente di Formez, Giovanni Anastasi,
intervenuto oggi all’evento "Piccoli Comuni motori di comunità
", nell’ambito della 42esima Assemblea Annuale di ANCI, a Bologna
.
Il presidente Anastasi
è intervenuto su "IA e democratizzazione delle informazioni nel settore pubblico
". "Quello dei Comuni e dei piccoli Comuni – ha aggiunto Anastasi - è un terreno importantissimo per noi.
Abbiamo lavorato tanto in questa direzione. In un mondo dove l’Intelligenza Artificiale porterà a una diminuzione dei nozionismi, sarà importante supportare quei luoghi che non possono contare su un alto livello di specializzazione
, e con i piccoli Comuni lo facciamo, ad esempio, attraverso il supporto nella realizzazione automatica o semiautomatica di documenti
. Le potenzialità dell’IA vanno utilizzate per avvicinare i cittadini al mondo delle Pubbliche Amministrazioni.
L’esempio classico è quello dell’assistente virtuale per i concorsi, che è stato creato per ridurre le barriere tra i cittadini e la PA".
"I piccoli Comuni – ha chiuso Anastasi – si mostrano molto interessanti a livello di innovazione
. Sono circa settanta le amministrazioni che hanno proposto progetti nell’ambito del contest PA Ok, e circa il 20% di questi provengono da Comuni al di sotto dei 5mila abitanti, che si pongono così come soggetti che creano opportunità di valore pubblico".