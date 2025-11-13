Milano 11:28
Anastasi (Formez): “IA e innovazione per democratizzare le informazioni e valorizzare i piccoli Comuni”
(Teleborsa) - "Innovazione e tecnologia possono consentire la democratizzazione di informazioni e processi al fine di dare più spazio alle idee piuttosto che al peso economico e demografico delle realtà pubbliche". Lo ha dichiarato il presidente di Formez, Giovanni Anastasi, intervenuto oggi all’evento "Piccoli Comuni motori di comunità", nell’ambito della 42esima Assemblea Annuale di ANCI, a Bologna.

Il presidente Anastasi è intervenuto su "IA e democratizzazione delle informazioni nel settore pubblico". "Quello dei Comuni e dei piccoli Comuni – ha aggiunto Anastasi - è un terreno importantissimo per noi. Abbiamo lavorato tanto in questa direzione. In un mondo dove l’Intelligenza Artificiale porterà a una diminuzione dei nozionismi, sarà importante supportare quei luoghi che non possono contare su un alto livello di specializzazione, e con i piccoli Comuni lo facciamo, ad esempio, attraverso il supporto nella realizzazione automatica o semiautomatica di documenti. Le potenzialità dell’IA vanno utilizzate per avvicinare i cittadini al mondo delle Pubbliche Amministrazioni. L’esempio classico è quello dell’assistente virtuale per i concorsi, che è stato creato per ridurre le barriere tra i cittadini e la PA".

"I piccoli Comuni – ha chiuso Anastasi – si mostrano molto interessanti a livello di innovazione. Sono circa settanta le amministrazioni che hanno proposto progetti nell’ambito del contest PA Ok, e circa il 20% di questi provengono da Comuni al di sotto dei 5mila abitanti, che si pongono così come soggetti che creano opportunità di valore pubblico".
