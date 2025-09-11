Legacoop, Dazi e incertezza pesano sul PIL: crescita limitata allo 0,5% nel 2025

(Teleborsa) - Una perdurante incertezza che pesa sull’attività delle imprese italiane e sulla crescita del Paese. A dominare la scena è il, accompagnato dae da consumi delle famiglie che continuano ad essere molto deboli. Un quadro cheche in chiusura d’anno è stimabile attorno allo 0.5%.È questo, in estrema sintesi, lo scenario tratteggiato dal, realizzato da"La fase dell’incertezza -sottolinea- comincia a rendere. La conferma di una flessione della previsione di una crescita del PIL ferma allo 0,5% è un segnale preoccupante che evidenzia la necessità di una politica industriale e di misure economiche e commerciali più stabili e lungimiranti. Le nostre imprese, e in particolare il mondo cooperativo,. È evidente che i, e inevitabilmente costituiscono uno stimolo a rafforzare la capacità del Paese di innovare, diversificare i mercati e valorizzare le filiere produttive più radicate e robuste. Occorre quanto mai a livello di sistema paese e tra istituzioni e forze economiche e sociali,e riattivino uno sviluppo che permetta di reagire all’impatto che un ciclo prevedibilmente negativo può avere sulla nostra economia; un vero e proprio patto per il lavoro e lo sviluppo per l’Italia".L’estate 2025 non ha portato le attese schiarite. Insieme alla perdurante e drammatica assenza di spiragli per la soluzione dei conflitti in corso, prosegue l’incertezza della politica commerciale, mai stata così alta come quella registrata a partire da novembre 2024, con un picco in corrispondenza del 2 aprile, quando il presedente Trump annunciò forti aumenti dei dazi in occasione del "Liberation Day Tariffs".in materia di politica commerciale. Ma gli accordi sui dazi, alcuni dei quali siglati e sempre a favore degli USA, sono ancora in discussione. Nonostante l’accordo formalizzato a fine agosto tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, non si escludono ulteriori contrattazioni sulle esportazioni di prodotti farmaceutici. Inoltre, entro fine ottobre è previsto il pronunciamento della Corte Suprema USA sulla legittimità delle misure tariffarie decise dal presidente.Basandosi(fatta eccezione per acciaio, alluminio e derivati cui è applicato un incremento del 50%), e tenendo conto della composizione delle, con un impatto sulla crescita del PIL italiano pari a -0.4/-0.5 punti percentuali cumulati nell’arco di due anni, che risulterebbe più forte se si tenesse conto anche dell’apprezzamento dell’Euro sul Dollaro.Nel nostro Paese, nel primo trimestre dell’anno in corso(il 2.1% in più sul trimestre precedente), per un probabile effetto di anticipazione degli aumenti attesi dei dazi; rilevante è stato infatti il contributo dell’export italiano verso gli USA,. Il secondo trimestre, invece,con le nostre esportazioni che calano, in volume, dell’1.7% rispetto al primo trimestre.Se il fronte estero appare problematico,. La prudenza registrata nel primo trimestre dell’anno in corso -con le famiglie che, nonostante un recupero del potere d’acquisto, hanno preferito aumentare la propensione al risparmio, che rimane di circa due punti percentuali superiore ai livelli pre-pandemia- siL’impatto dell’inflazione passata è ancora rilevante.. Le conseguenze economiche più rilevanti si sono verificate tra le famiglie a basso reddito, per le quali i beni alimentari e i servizi dell’abitazione rappresentano una quota elevata dei rispettivi panieri.Dopo, riflesso sia del contraccolpo negativo sulle esportazioni dopo l’effetto anticipazione nel primo sia della debolezza dei consumi. In prospettiva, gli indicatori congiunturali non evidenziano, per il terzo trimestre, un’inversione di tendenza nel ciclo italiano, che rimarrà caratterizzato da un’evoluzione particolarmente debole del PIL.Secondo le stime contenute nel Monitor,grazie soprattutto al contributo positivo degli investimenti del PNRR.