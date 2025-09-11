Legge di bilancio, si apre la stagione delle ipotesi: si va verso una manovra da 30 miliardi

(Teleborsa) - La prossima legge di bilancio si presenta come un cantiere ancora alle prime fasi, con il ministro dell’Economiache nei giorni scorsi da Cernobbio ha paragonato la stagione di agosto e settembre a un vero e proprio "calciomercato delle manovre". L’ipotesi di riferimento resta quella di unada circa, sulla scia dell’anno scorso, ma lerestano la variabile più complessa da risolvere.Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Agi, lanon avrebbe ancora individuato risorse sufficienti per rispondere né alle richieste della(circa 4 miliardi), né per l’ipotesi didal 35% al 33% sui redditi fino a 60mila euro, che ne richiederebbe altri quattro. Quest’ultima proposta, rilanciata dama già più volte evocata anche da Fratelli d’Italia, appare tra le priorità della premier Giorgia Meloni, dopo che le ultime due manovre si sono concentrate sul taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi. Sul fronte opposto, la Lega spinge per una nuova, con una rateizzazione in 120 tranche decennali. La versione ridotta del provvedimento costerebbe almeno 2 miliardi, ma fonti di FdI frenano: la Corte dei Conti ha già segnalato come solo il 17,7% delle somme accertate in materia di evasione fiscale venga effettivamente riscosso., intanto, sta preparando uncon Abi, Confindustria e sindacati. Oltre alla riduzione dell’Irpef, il partito azzurro propone ladi premi, straordinari e tredicesime, oltre a misure mirate per salari bassi e incentivi agli investimenti. La Lega, dal canto suo, continua a insistere sual 15%, federalismo fiscale e pace fiscale definitiva, con coperture affidate alla lotta all’evasione e a un maggiore contributo delle grandi realtà finanziarie.Lepotrebbero beneficiare dei minori costi di indebitamento: secondo Bloomberg ci sarebbero fino a 13 miliardi di margine fiscale aggiuntivo. Un quadro che ha rafforzato la percezione di stabilità, con lo spread attestato attorno agli 85 punti e alcune agenzie di rating pronte a rivedere al rialzo il giudizio sull’Italia.Giorgetti, intervenuto più volte sul tema, ha comunque ribadito che non ci sarà bisogno di una, nonostante il rallentamento dell’economia (con crescita stimata allo 0,6%) e la pressione aggiuntiva dellelegate all’escalation in Ucraina. L’obiettivo del governo resta quello di coniugare prudenza e crescita, mantenendo i conti sotto controllo ma aprendo spazi di manovra per sostenere famiglie e imprese. Sul tavolo restano anche i, con la possibilità di sterilizzare l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile, e le spese per la difesa, destinate a crescere fino al 2% del Pil in linea con gli impegni Nato. Una sfida che potrebbe influenzare pesantemente gli equilibri della manovra.Ilprenderà forma nelle prossime settimane, con la definizione del nuovo Documento programmatico di finanza pubblica, che sostituirà la Nadef e sarà presentato a inizio ottobre.