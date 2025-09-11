Milano 15:11
Londra: in calo Kingfisher

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, con un ribasso dell'1,83%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Kingfisher rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Kingfisher, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,395 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,45. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,376.

