MutuiOnline.it, Favaro: dopo stop BCE forbice tra fisso e variabile si è leggermente aperta

(Teleborsa) - Come da previsioni, nella riunione odierna laha deciso di mantenere fermi i tassi di interesse, confermando la scelta presa a luglio di non tagliare il costo del denaro.Dopo un ciclo di otto sforbiciate, che a partire da giugno 2024 ha portato a una riduzione dei tassi di 200 punti base, l’Eurotower ha optato per una pausa per la seconda riunione consecutiva,A seguito dello stop deciso oggi, "ilsui livelli attuali anche nelle prossime settimane". È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it che aggiunge che "questa tipologia di finanziamento si conferma al momento la più conveniente, alla luce di un tasso di interesse che si attesta al 2,71% in media contro il 3,23% dei mutui a tasso fisso".A parità di tipologia di finanziamento scelta è poi possibileorientandosi su un, strumento finalizzato all’acquisto di un immobile ad alta efficienza o alla ristrutturazione per il miglioramento delle prestazioni energetiche dello stesso.Nonostante l’accordo raggiunto nelle scorse settimane sui dazi commerciali tra Stati Uniti e Europa, "il clima dista continuando a, riferimento utilizzato per calcolare il tasso di interesse dei mutui a tasso fisso, che si confermano in rialzo", osserva MutuiOnline, che precisa infatti come per entrambe le scadenze al 10 settembre i valori sfiorino il 3,00% (2,92% per l’IRS a 30 anni, 2,91% per l’indice a 20 anni),, quando si attestavano al 2,50%."Per quanto riguarda invece l’- indice di riferimento per i finanziamenti a tasso variabile – complice lo stop ai tagli deciso nella riunione di oggi e ampiamente previsto dai mercati "i valori si sono mantenuti, con un dato pari a 2,03% per la scadenza a 3 mesi e dell’1,89% per quella a un mese"., COO & Managing Director Financial Products di MutuiOnline.it, ha commentato: “La decisione odierna di Christine Lagarde di confermare la pausa al ciclo di tagli rispetta a pieno le previsioni degli analisti, con l’Eurotower che rimane cauta in attesa di sviluppi dal punto di vista geopolitico. Guardando al mercato dei mutui, la, con quest’ultima tipologia di finanziamento che permette di otteneree rappresenta una soluzione interessante per i consumatori più attenti all’. Tuttavia, il TAN medio dei mutui a tasso fisso rimane su livelli storicamente accettabili e, grazie ai finanziamenti green, chi acquista un immobile ad alta efficienza energetica ha la possibilità di bloccare la rata a un tasso sotto il 3,00%. Qualunque soluzione si scelga, se i tassi dovesseroin futuro, l’opzione dellarimane sempre a disposizione”.