New York: in calo Oracle

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il principale fornitore di software aziendale
, con una flessione del 3,71%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Oracle
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Oracle
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 326,8 USD e primo supporto individuato a 309,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 344,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)