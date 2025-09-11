Milano 17:35
New York: in calo Oracle

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il principale fornitore di software aziendale, con una flessione del 3,71%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Oracle rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Oracle classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 326,8 USD e primo supporto individuato a 309,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 344,1.

