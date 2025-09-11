New York: in calo Oracle

principale fornitore di software aziendale

S&P-500

Oracle

Oracle

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 3,71%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 326,8 USD e primo supporto individuato a 309,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 344,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)