New York: risultato positivo per Home Depot

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa
, che avanza bene del 2,51%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Home Depot
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Home Depot
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 427,8 USD. Primo supporto visto a 416,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 410,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)