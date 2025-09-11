Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 20:51
24.007 +0,66%
Dow Jones 20:51
46.086 +1,31%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

New York: risultato positivo per Home Depot

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che avanza bene del 2,51%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Home Depot rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Home Depot, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 427,8 USD. Primo supporto visto a 416,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 410,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
