New York: scambi negativi per APA Corporation

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding attiva nel campo dell'energia, che presenta una flessione dell'1,80% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di APA Corporation rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di APA Corporation è in rafforzamento con area di resistenza vista a 23,06 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,67. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
