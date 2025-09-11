New York: scambi negativi per APA Corporation

holding attiva nel campo dell'energia

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione dell'1,80% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 23,06 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,67. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,44.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)