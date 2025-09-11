Milano 15:12
42.331 +0,64%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 15:12
9.260 +0,37%
Francoforte 15:12
23.671 +0,16%

Parigi: positiva la giornata per Societe Generale

Migliori e peggiori, In breve
Apprezzabile rialzo per la big bank francese, in guadagno del 2,69% sui valori precedenti.
