Parigi: giornata depressa per Societe Generale

(Teleborsa) - Retrocede la big bank francese
, con un ribasso dell'1,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Societe Generale
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il grafico a breve dell'Istituto di credito francese
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 56,75 Euro e supporto stimato a quota 55,75. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 57,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)