Parigi: giornata depressa per Societe Generale

big bank francese

CAC40

Societe Generale

Istituto di credito francese

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso dell'1,92%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il grafico a breve dell'mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 56,75 Euro e supporto stimato a quota 55,75. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 57,75.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)