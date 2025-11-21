Milano 10:25
Parigi: giornata depressa per Societe Generale
(Teleborsa) - Retrocede la big bank francese, con un ribasso dell'1,92%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Societe Generale, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il grafico a breve dell'Istituto di credito francese mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 56,75 Euro e supporto stimato a quota 55,75. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 57,75.

