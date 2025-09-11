Parigi: positiva la giornata per Thales

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,96%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Thales
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 241,5 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 236,2. L'equilibrata forza rialzista di Thales
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 246,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)