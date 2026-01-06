Parigi: scambi in positivo per Thales

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, in guadagno del 2,28% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Thales
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,83%, rispetto a +0,83% dell'indice di Parigi
).
Lo status tecnico di breve periodo di Thales
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 254,3 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 246,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 262.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)