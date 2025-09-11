Perde Delta Air Lines sul mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la compagnia aerea americana
, che esibisce una perdita secca del 4,02% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Delta Air Lines
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Delta Air Lines
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 61,16 USD. Possibile una discesa fino al bottom 57,52. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 64,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)