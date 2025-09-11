Piazza Affari: andamento rialzista per ENAV

società che gestisce il traffico aereo civile in Italia

FTSE Italia Mid Cap

ENAV

ENAV

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 2,46%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,456 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,352. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,56.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)