Milano 15:12
42.331 +0,64%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 15:12
9.260 +0,37%
Francoforte 15:12
23.671 +0,16%

Piazza Affari: andamento rialzista per ENAV

Migliori e peggiori, Trasporti
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, che avanza bene del 2,46%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ENAV rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di ENAV è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,456 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,352. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,56.

