Piazza Affari: andamento negativo per ENAV

società che gestisce il traffico aereo civile in Italia

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,63% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4,823 Euro. Primo supporto visto a 4,683. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 4,631.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)