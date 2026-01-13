Milano 14:21
45.701 -0,07%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:21
10.138 -0,02%
Francoforte 14:21
25.442 +0,14%

Piazza Affari: andamento negativo per ENAV

Migliori e peggiori, Trasporti
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, che presenta una flessione del 2,63% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ENAV, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ENAV. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4,823 Euro. Primo supporto visto a 4,683. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 4,631.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
