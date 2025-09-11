Milano 15:14
42.341 +0,67%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 15:14
9.258 +0,35%
Francoforte 15:13
23.674 +0,18%

Piazza Affari: positiva la giornata per Interpump

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il costruttore di pompe ad alta pressione, in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Interpump più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società industriale. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Interpump evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 41,61 Euro. Primo supporto a 40,79. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 40,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
