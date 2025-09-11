Piazza Affari: positiva la giornata per Interpump

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il costruttore di pompe ad alta pressione
, in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Interpump
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società industriale
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Interpump
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 41,61 Euro. Primo supporto a 40,79. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 40,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)