Milano 14:03
44.512 -0,21%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 14:03
9.874 +0,03%
Francoforte 14:03
24.319 -0,09%

Piazza Affari: positiva la giornata per Nexi

Rialzo marcato per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che tratta in utile del 2,31% sui valori precedenti.
