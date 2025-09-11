Piazza Affari: rosso per MFE B

società media e di comunicazione italiana

FTSE Italia Mid Cap

MediaForEurope

indice delle società a media capitalizzazione

MFE B

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo dell'1,93%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,28%, rispetto a +1,67% dell').Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 5,17 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 5,01. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 5,33.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)