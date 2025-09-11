Milano 11:51
42.224 +0,39%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:51
9.260 +0,37%
Francoforte 11:51
23.632 0,00%

Piazza Affari: scambi al rialzo per NewPrinces

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il gruppo agroalimentare italiano, con un rialzo del 3,61%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di NewPrinces più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di NewPrinces classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26,17 Euro e primo supporto individuato a 25,22. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27,12.

