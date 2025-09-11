Milano 15:14
42.341 +0,67%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 15:14
9.258 +0,35%
Francoforte 15:14
23.675 +0,18%

Prezzi consumo USA (YoY) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo USA (YoY) in agosto
USA, Prezzi consumo in agosto su base annuale (YoY) +2,9%, in aumento rispetto al precedente +2,7% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```