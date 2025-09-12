Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'11/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Appiattita la performance del cambio Euro / CHF, che porta a casa un trascurabile -0,06%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,9333, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,935. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9324.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)