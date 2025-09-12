Avio, titolo in rally dopo conti e aumento capitale

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per il titolo Avio
che passa di mano sopravanzando i valori precedenti del 4,52%.
A fare da assist alle azioni contribuiscono i conti del primo semestre
annunciati prima dell'avvio del mercato che hanno mostrato ricavi in aumento del 30%. Confermata la guidance per l'intero anno, annunciata nel mese di marzo.
Il CdA di Avio ha proposto un aumento di capitale da 400 milioni di euro
, da sottoporre al voto dell'assemblea degli azionisti il prossimo 23 ottobre, allo scopo di "sostenere il piano di crescita" nei mercati spazio e difesa di Europa e Stati Uniti con il potenziamento della capacità produttiva.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Star
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda aerospaziale italiana
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Avio
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 38,32 Euro. Primo supporto visto a 34,37. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 31,73.