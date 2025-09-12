Milano 10:40
42.302 -0,31%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:40
9.322 +0,26%
Francoforte 10:40
23.639 -0,27%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,01%)

Ibex 35 inizia gli scambi a 15.323 Euro

Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato +0,01%, a quota 15.323 in apertura.
