Venerdì 12 Settembre 2025, ore 10.57
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,01%)
Ibex 35 inizia gli scambi a 15.323 Euro
In breve
,
Finanza
12 settembre 2025 - 09.18
Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato +0,01%, a quota 15.323 in apertura.
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,44%
