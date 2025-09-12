Milano 17:35
42.566 +0,32%
Nasdaq 19:32
24.084 +0,38%
Dow Jones 19:32
45.929 -0,39%
Londra 17:35
9.283 -0,15%
Francoforte 17:35
23.698 -0,02%

Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,02%)

Il CAC40 termina gli scambi a 7.825,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,02%)
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente +0,02%, archiviando la seduta a 7.825,24 punti.
Condividi
```