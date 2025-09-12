Milano 11-set
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,53%

Hang Seng a 26.484,65 punti

Indice Hang Seng +1,53% a quota 26.484,65 all'apertura pomeridiana.
