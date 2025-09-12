Milano 17:35
42.566 +0,32%
Nasdaq 19:32
24.084 +0,38%
Dow Jones 19:32
45.929 -0,39%
Londra 17:35
9.283 -0,15%
Francoforte 17:35
23.698 -0,02%

Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,35% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 45.946,57 punti

L'indice del principale listino USA riporta un contenuto ribasso dello 0,35% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 45.946,57 punti.
