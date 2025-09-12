Milano 10:41
42.277 -0,37%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:41
9.321 +0,25%
Francoforte 10:41
23.634 -0,29%

Borsa: Londra, apertura +0,1%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,1%
Indice FTSE-100 +0,1% a quota 9.307,23 dopo l'apertura.
Condividi
```