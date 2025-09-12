Milano
17:35
42.566
+0,32%
Nasdaq
22:00
24.092
+0,42%
Dow Jones
22:00
45.834
-0,59%
Londra
17:35
9.283
-0,15%
Francoforte
17:35
23.698
-0,02%
Venerdì 12 Settembre 2025, ore 23.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,42%
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,42%
Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 24.092,19 punti
In breve
,
Finanza
12 settembre 2025 - 22.03
L'indice tecnologico di Wall Street conclude in progresso dello 0,42% e termina la sessione a 24.092,19 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,43%
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,33%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,40%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,45%
Argomenti trattati
Wall Street
(71)
·
Nasdaq 100
(132)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,42%
Altre notizie
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,15%
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,45%
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,68%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,38%
Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,58% alle 19:30
Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,21% alle 19:30
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto