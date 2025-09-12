Milano 17:35
42.566 +0,32%
Nasdaq 22:00
24.092 +0,42%
Dow Jones 22:00
45.834 -0,59%
Londra 17:35
9.283 -0,15%
Francoforte 17:35
23.698 -0,02%

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,42%
L'indice tecnologico di Wall Street conclude in progresso dello 0,42% e termina la sessione a 24.092,19 punti.
