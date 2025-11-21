Milano 17:35
42.662 -0,60%
Nasdaq 20:20
24.484 +1,79%
Dow Jones 20:20
46.533 +1,71%
Londra 17:35
9.540 +0,13%
Francoforte 17:35
23.092 -0,80%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,52% alle 19:30

Il Nasdaq-100 passa di mano a 24.178,59 punti

In breve, Finanza
L'indice dei tecnologici USA segna un modesto +0,52% alle 19:30 e allunga timidamente il passo a 24.178,59 punti.
