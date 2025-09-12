Milano 10:41
42.277 -0,37%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:41
9.321 +0,25%
Francoforte 10:41
23.634 -0,29%

Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,27%

Il DAX inizia le contrattazioni a 23.767,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,27%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,27%, che esordisce a 23.767,34 punti.
Condividi
```