Milano 17:35
42.566 +0,32%
Nasdaq 22:00
24.092 +0,42%
Dow Jones 22:00
45.834 -0,59%
Londra 17:35
9.283 -0,15%
Francoforte 17:35
23.698 -0,02%

Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,59%

Il Dow Jones chiude a 45.834,22 punti

In breve, Finanza
L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,59% e archivia la seduta a 45.834,22 punti.
