Milano
17:35
42.566
+0,32%
Nasdaq
22:00
24.092
+0,42%
Dow Jones
22:00
45.834
-0,59%
Londra
17:35
9.283
-0,15%
Francoforte
17:35
23.698
-0,02%
Venerdì 12 Settembre 2025, ore 23.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,59%
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,59%
Il Dow Jones chiude a 45.834,22 punti
In breve
,
Finanza
12 settembre 2025 - 22.03
L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,59% e archivia la seduta a 45.834,22 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,29%
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,20%
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,34%
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,55% alle 19:30
Argomenti trattati
USA
(432)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,59%
Altre notizie
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,43% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,61% alle 19:30
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,37%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,55%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,19%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,08%
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto