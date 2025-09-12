Diasorin e Interpump entrano nell'indice MIB ESG

(Teleborsa) - DiaSorin
, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica, e Interpump
, gruppo attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, saranno incluse nell'indice MIB ESG
a partire dall'apertura dei mercati di lunedì 22 settembre
2025. Nessuno uscirà dall'indice.
L'indice MIB ESG è primo indice ESG (Environmental, Social and Governance) dedicato alle blue-chip italiane, pensato per individuare i grandi emittenti italiani quotati che presentano le migliori pratiche ESG
. L'indice MIB ESG, sviluppato da Euronext
, combina la misurazione della performance economica con valutazioni ESG in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
L'indice MIB ESG viene sottoposto a revisione trimestrale
(marzo, giugno, settembre, dicembre). La prossima revisione sarà annunciata venerdì 12 dicembre 2025.