Diasorin e Interpump entrano nell'indice MIB ESG

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica, e, gruppo attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico,a partire dall'apertura dei mercati di2025. Nessuno uscirà dall'indice.L'indice MIB ESG è primo indice ESG (Environmental, Social and Governance) dedicato alle blue-chip italiane, pensato per individuare i. L'indice MIB ESG, sviluppato da, combina la misurazione della performance economica con valutazioni ESG in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.L'indice MIB ESG viene sottoposto a(marzo, giugno, settembre, dicembre). La prossima revisione sarà annunciata venerdì 12 dicembre 2025.