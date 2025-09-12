Milano 17:35
Diasorin e Interpump entrano nell'indice MIB ESG

Finanza, Sostenibilità
(Teleborsa) - DiaSorin, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica, e Interpump, gruppo attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, saranno incluse nell'indice MIB ESG a partire dall'apertura dei mercati di lunedì 22 settembre 2025. Nessuno uscirà dall'indice.

L'indice MIB ESG è primo indice ESG (Environmental, Social and Governance) dedicato alle blue-chip italiane, pensato per individuare i grandi emittenti italiani quotati che presentano le migliori pratiche ESG. L'indice MIB ESG, sviluppato da Euronext, combina la misurazione della performance economica con valutazioni ESG in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

L'indice MIB ESG viene sottoposto a revisione trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre). La prossima revisione sarà annunciata venerdì 12 dicembre 2025.
