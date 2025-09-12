EQUITA, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Hold

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 5,30 euro
per azione (dai precedenti 5,00 euro) il target price
su EQUITA
, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che Equita ha registrato solidi risultati
nel secondo trimestre, con ricavi a 30,7 milioni di euro (+30% su base annua), circa il 4% in più rispetto alle stime, trainati da Global Markets e dalla resilienza dell'Investment Banking. L'utile netto è salito a 7,5 milioni di euro (+43% su base annua), circa il 12% in più rispetto alle aspettative, supportato da una solida leva operativa e da minori costi non del personale. Global Markets si è nuovamente distinta
, con ricavi in crescita del 50% su base annua a 16,7 milioni di euro, trainati da Client Driven Trading (+56% su base annua) e Directional Trading (+138% su base annua). Sales & Trading ha registrato una leggera flessione, ma ha comunque registrato una crescita notevole. IB ha generato 11,8 milioni di euro (superando gli 11 milioni di euro attesi) nonostante un contesto ECM debole. AAM è rimasto sostanzialmente in linea a 2,3 milioni di euro, sebbene la visibilità della raccolta fondi rimanga cauta.
Kepler ha rivisto al rialzo le stime
di fatturato per il periodo 2025-2027 di circa il 2,5-3% e le stime di utile netto di circa il 4-5%, riflettendo il maggiore slancio dei mercati globali. Nonostante la revisione al rialzo dell'utile netto (+4% circa nel 2025), mantiene la stima di dividendo per azione a 0,38 euro, in linea con l'indicazione del management secondo cui questo livello rappresenta un equilibrio tra la conservazione degli utili per future distribuzioni e l'aumento dei dividendi.
"Sebbene i fondamentali rimangano solidi, riteniamo che la valutazione attuale rifletta già gran parte del potenziale di rialzo", si legge nella ricerca, dove il broker sottolinea comunque che Equita "rimane interessante per gli investitori income-focused, con un dividend yield di circa l'8%
per il 2026".