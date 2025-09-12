Milano 10:42
42.286 -0,35%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:42
9.322 +0,26%
Francoforte 10:42
23.637 -0,28%

Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
L'Indice europeo del settore auto e ricambi perde lo 0,93%, continuando la seduta a 504,16 punti.
Condividi
```