Francoforte: calo per Nordex
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Nordex, che presenta una flessione del 2,99% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nordex, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Nordex suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,89 Euro con tetto rappresentato dall'area 20,26. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,31.

