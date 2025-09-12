Francoforte: calo per Nordex

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Nordex
, che presenta una flessione del 2,99% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nordex
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Nordex
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,89 Euro con tetto rappresentato dall'area 20,26. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,31.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)