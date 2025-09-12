Milano 13:08
42.408 -0,06%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 13:08
9.333 +0,38%
Francoforte 13:08
23.659 -0,19%

Francoforte: rosso per Porsche Automobil Holding

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Porsche Automobil Holding
(Teleborsa) - Sottotono la holding impegnata nel settore automobilistico, che passa di mano con un calo dell'1,80%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Porsche Automobil Holding rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Porsche Automobil Holding è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 36,45 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 35,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 37,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```