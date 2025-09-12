Francoforte: rosso per Porsche Automobil Holding

(Teleborsa) - Sottotono la holding impegnata nel settore automobilistico
, che passa di mano con un calo dell'1,80%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Porsche Automobil Holding
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Porsche Automobil Holding
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 36,45 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 35,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 37,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)