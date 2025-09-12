FS Logistix, Laziale Distribuzione: nasce a Roma Click & Log, la nuova logistica urbana green

(Teleborsa) - Dallaprende vita, laa sviluppata per offrire soluzioni flessibili, integrate e a basso impatto ambientale alle attività commerciali di Roma. Unsituato nel cuore della Capitale, a Scalo San Lorenzo, connesso a stazioni ferroviarie, aeroporti e porto di Civitavecchia.sono due pilastri del progetto, che vede l’utilizzo di veicoli elettrici per consegne green dal primo e all’ultimo miglio e pannelli fotovoltaici per alimentare uffici e magazzini.La Società offre, Ho.Re.Ca., fashion e non solo, con consegne same-day, notturne e nei giorni festivi. A questo si aggiungono servizi a valore aggiunto come progetti di terziarizzazione personalizzati, smart packaging system, assistenza in real time e tracciabilità completa della supply chain."La nostra strategia per coprire l’intera supply chainper coprire il primo e ultimo miglio arrivando nel cuore delle città - ha dichiarato: modulare, integrata e sostenibile. Un servizio pensato per rispondere con precisione e velocità alle esigenze di una città complessa come Roma, ma con lo sguardo rivolto all’intero Paese. Unendo le competenze di due grandi player del settore e l’impegno del Gruppo FS per la mobilità green, costruiamo un modello replicabile di micrologistica capace di ridurre l’impatto ambientale e aumentare l’efficienza della catena del valore. Una, in linea con gli obiettivi del nostro Piano Strategico 2025-2029"."Click & Log rappresenta per noi non solo un nuovo progetto, ma un passo deciso verso il futuro della logistica urbana. – ha aggiunto. Siamo entusiasti di poter contribuire concretamente a un modello più sostenibile, efficiente e vicino alle esigenze delle imprese, dei commercianti e dei cittadini, all’interno di un tessuto urbano straordinario, ma, fortemente problematico da un punto di vista logistico. La posizione strategica nel cuore di Roma, a Scalo San Lorenzo, è: ci permette di essere rapidi, connessi e capillari, grazie al collegamento diretto con il nostro polo logistico di Santa Palomba e alle principali vie di trasporto. A questo, perché crediamo che l’innovazione debba andare di pari passo con la responsabilità ambientale".Situata nel cuore di Roma, Click & Log si sviluppa su 6.000 mq coperti e 25.000 mq di piazzali e, grazie alla connessione plurigiornaliera con il polo logistico di Santa Palomba (130.000 mq coperti), garantisce efficienza e continuità operativa. Strutture, risorse e competenze di due realtà leader nei loro settori si uniscono per creare una infrastruttura strategica per lo sviluppo economico e sociale della città.: sostenibile, tecnologico e connesso con il territorio.