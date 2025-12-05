Modalink: joint venture tra Lineas e FS Logistix raddoppia i container e potenzia asse logistico tra belgio e Italia

(Teleborsa) -hanno, in un avvio già segnato da risultati significativi: da settembre a novembre, infatti, FS Logistix (Gruppo FS Italiane) ha raddoppiato il numero di container trasportati, evidenziando l’importanza della nuova direttrice europea. Dal terminal ferroviario, la joint venture gestirà le operazioni terminalistiche e svilupperà servizi intermodali tra il Porto di Anversa e il resto d’Europa.L’inaugurazione della joint venture si è svolta in loco, nel cuore del Mainhub, alla presenza di Tanja Bruynseels, vice Capo di Gabinetto del Ministero dei Trasporti belga, S.E. Federica Favi, Ambasciatore d’Italia in Belgio, di Erik Van Ockenburg, CEO di Lineas, di Sabrina De Filippis, CEO di FS Logistix, oltre a clienti strategici, partner e dipendenti, a testimonianza dell’importanza strategica di questa partnership europea. Modalink rappresenta infatti un passo fondamentale nella costruzione di un’infrastruttura logistica più connessa, efficiente e sostenibile in tutta Europa.- Il Terminal Antwerp Mainhub è un nodo cruciale nelle catene di fornitura europee. Con 200.000 m² di superficie operativa, 8 binari da 700 metri, 3 gru a cavalletto, 6 straddle carrier e una capacità fino a 200.000 container all’anno, il sito è idealmente posizionato per sostenere la transizione del continente verso un trasporto merci più verde e resiliente.- Modalink si concentrerà sull’ottimizzazione delle operazioni, sull’espansione della capacità intermodale e sul rafforzamento di uno dei corridoi di trasporto più importanti d’Europa: dal Belgio all’Italia e oltre, verso il Sud Europa.Attraverso Modalink, Lineas e FS Logistix puntano a migliorare la connettività tra Anversa e Milano, grazie a cinque viaggi andata/ritorno settimanali. L’iniziativa dovrebbe: togliere dalle strade europee oltre 13.000 camion ogni anno, evitare più di 46.000 tonnellate di emissioni di CO2, collegarsi senza soluzione di continuità con ulteriori terminal italiani come Pomezia, Marcianise e Catania, rafforzando le reti di distribuzione nazionali.- FS Logistix porta in dote una forte competenza nelle operazioni terminalistiche e nella logistica intermodale. Lineas contribuisce con decenni di esperienza nella trazione affidabile e nell’eccellenza operativa sui principali corridoi europei. La struttura societaria — 30% FS Logistix e 70% Lineas — riflette un impegno condiviso e di lungo termine verso Modalink e le ambizioni strategiche che essa rappresenta.Nel suo intervento, l’, ha sottolineato: "L’inaugurazione di oggi evidenzia il potenziale cruciale che partnership strategiche come questa possono esprimere, sullo sfondo dell'attuale complessa congiuntura geopolitica. Il rafforzamento di questo corridoio vitale per la connettività europea conferma ulteriormente l’eccellente livello delle relazioni tra i nostri due Paesi, dimostrando la loro competenza tecnologica all’avanguardia e la loro capacità commerciale: un punto di partenza su cui costruire futuri successi analoghi"., ha dichiarato: "Modalink è più di una partnership: è un legame europeo forte e intelligente. Con questa joint venture combiniamo infrastruttura, competenze e ambizione per creare una soluzione terminalistica efficiente, scalabile e pronta per il futuro dell’Europa. Per Lineas, oggi rappresenta una tappa strategica fondamentale. Negli ultimi anni abbiamo trasformato la nostra azienda, riportando il focus sul nostro core: essere un’impresa ferroviaria, garantire servizi di trazione affidabili e operare con disciplina su entrambi i lati del Reno. Con Modalink rafforziamo questa direzione"., ha affermato: "I terminal sono essenziali per coprire l’intera catena del valore logistico con un approccio intermodale. Con la nostra partecipazione del 30% in Modalink — e l’ambizione di lungo termine che essa rappresenta — rafforziamo le connessioni, miglioriamo la resilienza della rete e sviluppiamo nuove opportunità di business nel mercato intermodale europeo. I servizi di Modalink sono in crescita costante: a novembre abbiamo raddoppiato il numero di UTI trasportate rispetto ai primi servizi di settembre. Questa iniziativa è pienamente coerente con la nostra strategia di espansione e potenziamento delle connessioni europee e della rete dei terminal".