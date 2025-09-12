I Grandi Viaggi, integrato Collegio Sindacale con due sindaci effettivi e due supplenti

I Grandi Viaggi

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti de, società italiana attiva nel settore turistico e quotata su Euronext Milan, hadi due sindaci effettivi e due sindaci supplenti.In particolare, ha nominato:(Sindaci effettivi),(Sindaco supplente) tratti dalla proposta presentata dall'azionista di maggioranza Monforte, detentore alla data di presentazione delle candidature di 26.561.369, pari al55,6022% del capitale sociale;(Sindaco supplente) tratto dalla proposta presentata dall'azionista Maurizio Maresca detentore alla data di presentazione delle candidature di 3.273.668, pari al 6,8529% del capitale sociale.