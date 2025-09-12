I Grandi Viaggi, integrato Collegio Sindacale con due sindaci effettivi e due supplenti

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti de I Grandi Viaggi
, società italiana attiva nel settore turistico e quotata su Euronext Milan, ha deliberato l'integrazione del Collegio Sindacale
di due sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
In particolare, ha nominato: Maria Sardelli, Marco Moroni
(Sindaci effettivi), Gloria Francesca Marini
(Sindaco supplente) tratti dalla proposta presentata dall'azionista di maggioranza Monforte, detentore alla data di presentazione delle candidature di 26.561.369, pari al
55,6022% del capitale sociale; Giuseppe Melis
(Sindaco supplente) tratto dalla proposta presentata dall'azionista Maurizio Maresca detentore alla data di presentazione delle candidature di 3.273.668, pari al 6,8529% del capitale sociale.