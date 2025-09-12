Intercos avvia programma di buyback fino a massimo 4% del capitale

Intercos

(Teleborsa) - Ildi, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, hain esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea degli azionisti del 16 aprile 2025. Il programma ha ad oggetto un numero massimo di 3,9 milioni di azioni. Al prezzo ufficiale di chiusura dell'11 settembre 2025, l'esborso per l'intero pacchetto di azioni ammonterebbe a circa 44,2 milioni di euro; l'investimento massimo complessivo è comunque previsto per 56 milioni di euro.Le azioni che saranno acquistate sulla base del programma potranno essere utilizzate per tutte le finalità di cui all'autorizzazione approvata dall'assemblea e in particolare: conservazione finalizzata a successivi utilizzi (); e impiego a servizio diadottati, incluso il piano di incentivazione denominato Piano di Performance Shares 2025-2027 approvato dall'assemblea.La società ha conferito specifico