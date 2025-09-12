Milano 13:09
42.413 -0,05%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 13:09
9.333 +0,38%
Francoforte 13:09
23.662 -0,18%

Londra: balza in avanti Glencore

Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, in guadagno del 3,00% sui valori precedenti.
