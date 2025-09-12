Londra: positiva la giornata per Beazley

(Teleborsa) - Scambia in profit la società assicurativa inglese
, che lievita del 2,15%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Beazley
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,86%, rispetto a +1,21% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status tecnico di medio periodo di Beazley
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 8,135 sterline, mentre i supporti sono stimati a 8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 8,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
