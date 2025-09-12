Milano 10:44
Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per Antofagasta
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia mineraria, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Antofagasta più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve dell'azienda sudamericana estrattrice di rame è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,61 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,29. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,93.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
