Londra: risultato positivo per Glencore

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi
, che avanza bene del 3,00%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Glencore
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Glencore
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,126 sterline e primo supporto individuato a 3,019. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,233.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)