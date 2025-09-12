Milano 13:09
Londra: risultato positivo per Glencore

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che avanza bene del 3,00%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Glencore più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Glencore classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,126 sterline e primo supporto individuato a 3,019. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,233.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
