Lufthansa, da gennaio 2026 centralizzate le funzioni chiave delle compagnie aeree del gruppo

(Teleborsa) - Deutsche Lufthansa
sta centralizzando le funzioni chiave
, tra cui la gestione della rete e l'informatica, mentre il più grande gruppo aereo europeo cerca di consolidare le diverse attività e migliorare la propria struttura dei costi.
Dall'inizio del prossimo anno
, la cosiddetta gestione dell'offerta commerciale
sarà raggruppata sotto la responsabilità delle funzioni di compagnia aerea a livello di gruppo, ha affermato Lufthansa in una nota. I servizi rivolti al cliente
, come il prodotto di bordo, il catering, le lounge e l'assistenza passeggeri, rimarranno di competenza di ciascuna compagnia aerea.
L'obiettivo della ristrutturazione è che il gruppo e le sue compagnie aeree hub, tra cui Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Swiss
, operino in modo "più integrato" al fine di aumentare l'efficienza e la redditività
, ha aggiunto la società.