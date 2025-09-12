Lufthansa, da gennaio 2026 centralizzate le funzioni chiave delle compagnie aeree del gruppo

Deutsche Lufthansa

(Teleborsa) -sta, tra cui la gestione della rete e l'informatica, mentre il più grande gruppo aereo europeo cerca di consolidare le diverse attività e migliorare la propria struttura dei costi.Dall', la cosiddetta gestione dell'sarà raggruppata sotto la responsabilità delle funzioni di compagnia aerea a livello di gruppo, ha affermato Lufthansa in una nota. I, come il prodotto di bordo, il catering, le lounge e l'assistenza passeggeri, rimarranno di competenza di ciascuna compagnia aerea.L'obiettivo della ristrutturazione è che il gruppo e le sue compagnie aeree hub, tra cui, operino in modo "più integrato" al fine di, ha aggiunto la società.