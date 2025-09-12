Milano 16:23
42.543 +0,26%
Nasdaq 16:23
24.047 +0,23%
Dow Jones 16:23
45.991 -0,25%
Londra 16:23
9.308 +0,12%
Francoforte 16:23
23.698 -0,02%

Lufthansa, da gennaio 2026 centralizzate le funzioni chiave delle compagnie aeree del gruppo

Finanza, Trasporti
Lufthansa, da gennaio 2026 centralizzate le funzioni chiave delle compagnie aeree del gruppo
(Teleborsa) - Deutsche Lufthansa sta centralizzando le funzioni chiave, tra cui la gestione della rete e l'informatica, mentre il più grande gruppo aereo europeo cerca di consolidare le diverse attività e migliorare la propria struttura dei costi.

Dall'inizio del prossimo anno, la cosiddetta gestione dell'offerta commerciale sarà raggruppata sotto la responsabilità delle funzioni di compagnia aerea a livello di gruppo, ha affermato Lufthansa in una nota. I servizi rivolti al cliente, come il prodotto di bordo, il catering, le lounge e l'assistenza passeggeri, rimarranno di competenza di ciascuna compagnia aerea.

L'obiettivo della ristrutturazione è che il gruppo e le sue compagnie aeree hub, tra cui Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Swiss, operino in modo "più integrato" al fine di aumentare l'efficienza e la redditività, ha aggiunto la società.
Condividi
```