Milano 13:09
42.413 -0,05%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 13:09
9.333 +0,38%
Francoforte 13:09
23.662 -0,18%

Madrid: giornata depressa per Inditex

Migliori e peggiori
Madrid: giornata depressa per Inditex
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società spagnola attiva nel settore tessile, con una flessione dell'1,82%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Inditex più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 46,34 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 45,49. L'equilibrata forza rialzista di Inditex è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 47,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```