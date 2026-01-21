Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 20:26
25.127 +0,56%
Dow Jones 20:26
48.810 +0,66%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

Borsa: Giornata cauta per Madrid (+0,06%)

Ibex 35 termina gli scambi a 17.439,5 Euro

Finanza
Non si allontana dalla parità Madrid, che mostra un deludente +0,06%, archiviando la seduta a 17.439,5 Euro.
