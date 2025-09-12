New York: calo per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di vernici e rivestimenti
, in flessione dell'1,85% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Sherwin Williams
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di breve periodo di Sherwin Williams
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 365,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 359,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 372.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)