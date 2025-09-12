Milano 17:35
42.566 +0,32%
Nasdaq 19:34
24.083 +0,38%
Dow Jones 19:34
45.920 -0,41%
Londra 17:35
9.283 -0,15%
Francoforte 17:35
23.698 -0,02%

New York: calo per Sherwin Williams

New York: calo per Sherwin Williams
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di vernici e rivestimenti, in flessione dell'1,85% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Sherwin Williams rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di breve periodo di Sherwin Williams mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 365,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 359,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 372.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
